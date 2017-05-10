Лавров назвал президента США человеком дела

В США завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом страны Дональдом Трампом.

Переговоры проходили в закрытом режиме и длились 40 минут, передает ТАСС.

После окончания встречи Лавров заявил, что и Трамп, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон – люди дела. «Они хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит развитие страны и благополучие граждан», - цитирует российского министра «Газета.ру». Трамп, в свою очередь, назвал встречу с Лавровым «хорошей».