Лавров назвал президента США человеком дела
В США завершилась встреча главы МИД России Сергея Лаврова с президентом страны Дональдом Трампом.
Переговоры проходили в закрытом режиме и длились 40 минут, передает ТАСС.
После окончания встречи Лавров заявил, что и Трамп, и госсекретарь США Рекс Тиллерсон – люди дела. «Они хотят договариваться, чтобы решать конкретные вопросы, от которых зависит развитие страны и благополучие граждан», - цитирует российского министра «Газета.ру». Трамп, в свою очередь, назвал встречу с Лавровым «хорошей».
Следующая новость Сперматозоиды помогут в лечении рака у женщин
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии