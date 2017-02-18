Лавров назвал НАТО «институтом холодной войны»

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал напряженность в отношениях России и Запада «противоестественной».

Он добавил: «Россия никогда не скрывала своих взглядов и искренне выступала и выступает за равноправную работу по формированию общего пространства безопасности, добрососедства и развития от Ванкувера до Владивостока». К повышению напряженности, по мнению политика, приводит расширение НАТО.

РИА Новости цитирует главу МИД РФ: «В этом году исполняется 20 лет с момента подписания в Париже основополагающего акта России и НАТО и 15 лет с момента Римской декларации о новом качестве российско-натовских отношений». Лавров пояснил, что согласно этим документам страны Запада и Россия «должны совместно обеспечивать безопасность на основе уважения интересов друг друга, укреплять взаимное доверие, предотвращать раскол евроатлантики». Глава МИД объяснил, почему этого не произошло: «НАТО так и осталось институтом холодной войны».

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