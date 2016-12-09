Лавров назвал бредом сообщения немецких СМИ о попытках РФ взорвать ситуацию в ФРГ

Выступая перед журналистами на полях Совета глав МИД ОБСЕ, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не верить распространяемым немецкими СМИ бредням о якобы имевших место попытках России расшатать ситуацию в Германии.

- Что касается вопроса о якобы имеющих место попытках России дестабилизировать ситуацию в ФРГ, то, по-моему, уже даже канцлер ФРГ Ангела Меркель публично комментировала эти бредни и так их и назвала, здесь ничего не могу добавить, - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что главный редактор Bild назвал его военным преступником и призвал главу МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера не общаться с российским коллегой.

- Оставляю это на совести германских СМИ, которые, конечно, не хочу никого обижать, но в плане русофобии впереди планеты всей. Не знаю почему, это абсолютно противоречит очень добрым, дружественным чувствам, которые существуют между россиянами и немцами, - подчеркнул Лавров.

Ранее газета Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщила, что предвыборную гонку в Германии в следующем году будут сопровождать хакерские атаки со стороны России и целенаправленные кампании по распространению дезинформации в интернете.

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