Лавров напомнил Керри об обещании отделить оппозицию от боевиков в сирийском Алеппо

В телефонной беседе с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил коллеге об обещании американской стороны отделить оппозицию от террористов в сирийском Алеппо.

«Отмечалось, что ВКС России и сирийские ВВС уже четыре недели не выполняют полеты в том районе, но Вашингтон так и не отделил ориентированные на него отряды «умеренной» оппозиции от террористических группировок, хотя брал на себя обязательство в случае прекращения работы авиации сделать это за 7 дней», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва и Вашингтон намерены продолжать консультации по поиску путей нормализации ситуации в Алеппо.