Лавров напомнил Керри об обещании отделить оппозицию от боевиков в сирийском Алеппо
В телефонной беседе с госсекретарем США Джоном Керри министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил коллеге об обещании американской стороны отделить оппозицию от террористов в сирийском Алеппо.
«Отмечалось, что ВКС России и сирийские ВВС уже четыре недели не выполняют полеты в том районе, но Вашингтон так и не отделил ориентированные на него отряды «умеренной» оппозиции от террористических группировок, хотя брал на себя обязательство в случае прекращения работы авиации сделать это за 7 дней», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МИД РФ.
Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, Москва и Вашингтон намерены продолжать консультации по поиску путей нормализации ситуации в Алеппо.
Следующая новость Обстрелявшие автомобиль полиции в Псковской области подростки погибли
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии