Лавров и Керри встретятся 2 декабря в Риме
Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри состоится в пятницу, 2 декабря в Риме.
- В пятницу у министра запланирована встреча с госсекретарем США, — цитирует РИА «Новости» представителя МИД РФ.
Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Лавров и Керри обсудят организацию эвакуации жителей Алеппо и оказание им гуманитарной помощи.
Встреча двух высокопоставленных дипломатов состоится на полях международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», которая пройдет в столице Италии.
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