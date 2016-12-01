Лавров и Керри встретятся 2 декабря в Риме

Очередная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри состоится в пятницу, 2 декабря в Риме.

- В пятницу у министра запланирована встреча с госсекретарем США, — цитирует РИА «Новости» представителя МИД РФ.

Ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал, что Лавров и Керри обсудят организацию эвакуации жителей Алеппо и оказание им гуманитарной помощи.

Встреча двух высокопоставленных дипломатов состоится на полях международной конференции «Средиземноморье: римский диалог», которая пройдет в столице Италии.