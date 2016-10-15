Лавров и Керри проводят переговоры в Лозанне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят переговоры в Лозанне. На встрече обсуждается ситуация в Сирии.

Это первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после того, как Вашингтон объявил о приостановке двустороннего сотрудничества с Москвой по сирийской проблематике.

Консультации по Сирии при участии региональных держав состоится позднее, сообщает РИА Новости.

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