Лавров и Керри проводят переговоры в Лозанне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри проводят переговоры в Лозанне. На встрече обсуждается ситуация в Сирии.

Это первая личная встреча глав внешнеполитических ведомств России и США после того, как Вашингтон объявил о приостановке двустороннего сотрудничества с Москвой по сирийской проблематике.

Консультации по Сирии при участии региональных держав состоится позднее, сообщает РИА Новости.