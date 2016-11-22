Лавров и Керри в очередной раз обсудили ситуацию в Сирии

В телефонном разговоре между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Джона Керри обсуждалась текущая ситуация в Сирии, проблемы Ближнего востока, а также урегулирование ситуации на Украине.

«Было продолжено обсуждение путей урегулирования конфликта в Сирии, включая необходимость выполнить требование Совета Безопасности ООН о начале межсирийских переговоров без предварительных условий, а также задачу нормализации обстановки в восточной части Алеппо, где окопались незаконные вооруженные формирования, ведущую роль среди которых играют боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещенная в РФ организация)», - цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы МИД РФ.

Отмечается также, что стороны обсудили и другие актуальные международные проблемы, в частности положение в Йемене.