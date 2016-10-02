Лавров и Керри в очередной раз обсудили обстрелы в Алеппо
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри накануне дважды за день обсудили сирийский кризис. В последние дни обстрелы Алеппо участились, что усугубляет гуманитарную катастрофу в регионе.
Представители США и России провели два телефонных разговора 1 октября. Оба раза в переговорах были затронуты проблемы в Сирии, сообщает РБК. Ранее Вашингтон заявлял, что намерен рассмотреть "недипломатические" варианты подавления нарушений в Алеппо.
– Лавров также акцентировал неприемлемость попыток курируемых Западом оппозиционеров снисходительно относиться к «Джабхат ан-Нусре» и их линии на блокирование межсирийских переговоров о политическом урегулировании кризиса, – рассказали в МИД РФ.
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