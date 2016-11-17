Лавров и Керри обсудят разделение российских СМИ на «правильные» и «неправильные»

После вопиющего случая с телеканалом RT главы внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Джон Керри обсудят в ходе встречи в Лиме деление российских СМИ на «правильные» и «неправильные». Об этом рассказала на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

- Хотела бы обратить внимание на возмутительное событие, когда вчера на брифинге в Госдепартаменте США было заявлено о том, что Госдеп не ставит телеканал RT в один ряд с другими уважаемыми СМИ. Это возмутительный, вопиющий случай, - цитирует Захарову ТАСС.

По словам главы департамента информации и печати МИД РФ, «это беспрецедентный случай разделения журналистов на правильных и неправильных, уважаемых и неуважаемых», и он будет обсуждаться Лавровым и Керри.

- Поверьте, за мной не заржавеет. Если еще раз к нашему телеканалу будет такое отношение в Вашингтоне, на брифинге официального представителя МИД России будет выделено специальное место для американских журналистов, - пообещала Захарова.

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Места: Россия, США
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