Лавров жестко отреагировал на предложение извиниться за крушение боинга на Украине

В беседе с журналистом «Би-би-си» министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не за что извиняться в ситуации со сбитым на Украине летом 2014 года боингом Малайзийских авиалиний.

- Принести извинения за что? Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых, — цитирует Лаврова «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось, что международная следственная группа пришла к выводу, что ракетная установка «Бук» была доставлена на контролируемую ополченцами территорию Украины из России, а после возвращена в РФ.

Российская сторона заявила о не согласии с выводами группы экспертов, отметив ряд существенных неточностей в расчетах и предложив свою версию развития событий, согласно которой ракета была выпущена с территории, подконтрольной украинским силовикам.

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