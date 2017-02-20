Лавров дал характеристику «плану» передачи Крыма в аренду РФ

Руководитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировал появление так называемого плана урегулирования вопроса по Крыму и внутриукраинского конфликта, который включал предложение передать России полуостров на правах аренды в том ключе, что РФ вряд ли сможет арендовать что-либо сама у себя.

«У самого себя арендовать ничего невозможно. Я больше не могу ничего добавить», - сказал глава российского МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов о предложении по нормализации отношений между Украиной и РФ с условием возможной аренды Крыма Россией у Украины.

По словам Лаврова, на Западе есть немало желающих отвлечь внимание от полной неспособности администрации Петра Порошенко выполнить свои обязательства по минским договоренностям, передает «Интерфакс».

Таким же образом происходят и попытки отвлечь внимание от неспособности «наших французских и германских коллег хоть каким-то образом повлиять на Порошенко и заставить его сдержать свое слово», - отметил Лавров на пресс-конференции в понедельник.

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