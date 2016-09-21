Лавров и глава МИД Германии провели встречу в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Франк Вальтер Штайнмайр провели встречу в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН.

Лавров пожелал провести диалог тет-а-тет, сообщает «Интерфакс».

Скорее всего, стороны обсудят украинский кризис и положение дел в Сирии.

Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.