Лавров и глава МИД Германии провели встречу в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его коллега Франк Вальтер Штайнмайр провели встречу в Нью-Йорке, где проходит Генеральная ассамблея ООН.

Лавров пожелал провести диалог тет-а-тет, сообщает «Интерфакс».

Скорее всего, стороны обсудят украинский кризис и положение дел в Сирии.

Сегодня в Нью-Йорке состоится заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку.

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