Лавров не будет встречаться с американской стороной в Мюнхене
Глава МИД России Сергей Лавров не будет встречаться с представителями администрации США в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.
Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков. Он сказал: «Контакты с представителями американской администрации в Мюнхене не предусматриваются».
Ранее в Бонне на министерском заседании G20 Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На Мюнхенскую конференцию, которая проходит с 17 по 19 февраля, руководитель американского внешнеполитического ведомства не приехал, - сообщает РИА Новости.
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