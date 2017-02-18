Лавров не будет встречаться с американской стороной в Мюнхене

Глава МИД России Сергей Лавров не будет встречаться с представителями администрации США в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Алексей Мешков. Он сказал: «Контакты с представителями американской администрации в Мюнхене не предусматриваются».

Ранее в Бонне на министерском заседании G20 Лавров впервые встретился с новым госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. На Мюнхенскую конференцию, которая проходит с 17 по 19 февраля, руководитель американского внешнеполитического ведомства не приехал, - сообщает РИА Новости.