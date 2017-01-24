Лаврентьев рассказал о «попытках шантажа» на межсирийских переговорах в Астане

Делегаты от сирийской оппозиции предпринимали «неловкие попытки шантажа» на переговорах в Астане. Об этом журналистам рассказал специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

- Мы фиксировали со стороны сирийской вооруженной оппозиции некоторые попытки неловкие, наверное, шантажа. Что мы не придем на переговоры, если не будут прекращены полностью боевые действия в районе Вади Барада, если не будет возможности завести туда всех членов делегации, которую мы привезли в количестве 50 с чем-то человек, — цитирует Лаврентьева RT.

По словам спецпредставителя президента РФ, в начале контактов с Москвой оппозиция вела себя сдержанно, однако потом стали более раскрепощенной.

- Потом пришла раскрепощенность, осознание того, что Россия для них не является врагом. Что лучше использовать и наладить хорошие отношения с Москвой и воспользоваться тем расположением, которое мы к ним проявляем, — подчеркнул дипломат.