Лауреата Абелевской премии назовут в Осло
В Осло назовут лауреата Абелевской премии, которую присуждает Академия наук Норвегии за достижения в области математики.
Награду вручит наследник норвежского престола принц Хокон Магнус, передает ТАСС. В прошлом году премию получил математик из Франции Ив Мейер за «основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов» - математических функций, используемых для анализа и сжатия данных.
Абелевская премия получила название в честь норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он является основоположником теории эллиптических функций.
За 15 лет существования премии российские математики дважды были ее лауреатами. В 2009 году награду получил Михаил Громов, а в 2014 году – Яков Синай.
Следующая новость В Саратове мусоровоз снес трубу отопления целого квартала
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии