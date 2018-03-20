Лауреата Абелевской премии назовут в Осло

В Осло назовут лауреата Абелевской премии, которую присуждает Академия наук Норвегии за достижения в области математики.

Награду вручит наследник норвежского престола принц Хокон Магнус, передает ТАСС. В прошлом году премию получил математик из Франции Ив Мейер за «основополагающий вклад в разработку теории вейвлетов» - математических функций, используемых для анализа и сжатия данных.

Абелевская премия получила название в честь норвежца Нильса Хенрика Абеля (1802-1829). Он является основоположником теории эллиптических функций.

За 15 лет существования премии российские математики дважды были ее лауреатами. В 2009 году награду получил Михаил Громов, а в 2014 году – Яков Синай.