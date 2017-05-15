Латыши могут исчезнуть через 100 лет

Всего лишь через сто лет латышская нация может исчезнуть с лица земли из-за естественной убыли населения республики, следует из данных Международной организации по миграции (IOM).

По словам главы рижского офиса IOM Илмарса Межса, каждое следующее поколение населения Латвии меньше предыдущего, так как рождаемость сокращается, а молодежь массово уезжает в другие страны Европы.

Демограф отметил, что с 2012 года население Латвии сократилось на 5 процентов, или 92 тысячи человек.

Он также сообщил, что прирост населения невозможно будет обеспечить, даже если в каждой латышской семье будет не менее двух детей. Для того, чтобы сохранить латвийскую нацию властям необходимо задуматься о том, как удержать молодежь в стране, сообщает Экономика сегодня.