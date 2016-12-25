Латвийский католический архиепископ предложил сделать православное Рождество выходным
Архиепископ Латвийской римско-католической церкви митрополит Збигнев Станкевич предложил сделать православное Рождество, отмечаемое 7 января, выходным днем.
По его мнению, это стало бы красивым жестом, способным объединить людей, а также проявлением уважения индивидуальности каждого человека.
- Я считаю, что и православным нужно дать выходной, чтобы они могли праздновать, - цитирует «Интерфакс» слова архиепископа.
Православие в Латвии является одной из трех крупнейших религиозных конфессий страны наряду с католицизмом и лютеранством, к каждой из которых причисляет себя около трети жителей страны. Православие в Латвии главным образом исповедует русскоязычное население страны.
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