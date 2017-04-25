Латвийский город Юрмала присоединился к акции «Бессмертный полк», рассказал организатор шествия, генеральный секретарь социал-демократического движения «За независимую Латвию» Янис Кузинс.

«Сейчас большинство ветеранов уже не в том возрасте и состоянии здоровья, чтобы поехать на празднование Дня Победы в Ригу, поэтому памятное мероприятие по случаю 9 мая мы проведем в Юрмале «Бессмертным полком», - цитирует ТАСС слова Кузинса.

По его словам, поскольку 9 мая в этом году выпадает на рабочий день, сбор участников акции назначен на 17:00 около концертного зала «Дзинтари».

Участники акции должны самостоятельно изготовить портрет своего родственника, воевавшего или трудившегося в тылу, чтобы пройти по маршруту длиной 2 километра до воинского захоронения в Булдури.

Ранее суд Юрмалы оштрафовал Кузинса за незаконную рекламу шествия перед его проведением, запретив ему организовывать любые публичные мероприятия в течение года.