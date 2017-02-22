Латвийский еврокомиссар призвал Европу узаконить однополые браки
Комиссар по правам человека Совета Европы, латвийский политолог Нилс Муйжниекс призвал власти узаконить однополые браки.
По его мнению, Латвии давно следует последовать примеру Дании и Нидерландов, где гомосексуалисты заключают «полноценные браки».
В целом, сообщил еврокомиссар, 47 стран в той или иной форме юридически признают союзы однополых партнеров, причем 27 являются членами Совета Европы.
В странах Прибалтики не спешат узаконивать однополые браки, хотя в Эстонии все же был принят закон о сожительстве, дающий право регистрировать однополым партнерам отношения, но не брак. Общественность приняла данный закон крайне негативно, а Консервативная народная партия Эстонии предлагает отменить закон.
В Латвии и Литве идею союза гомосексуалистов отвергают, но защищают другие права представителей нетрадиционной сексуальной ориентации, пишет «Парламентская газета».
По мнению Муйжниекса, аргументы против признания однополых пар нередко скрывают глубоко укоренившуюся гомофобию и дискриминацию в отношении геев и лесбиянок.
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