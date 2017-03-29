Латвийский депутат не пользуется лифтом назло России
Депутат латвийского сейма Имантс Парадниекс принял персональное решение об отказе от использования лифтов, чтобы навредить России.
По его мнению, используя лифты в повседневной жизни латвийцы «кормят российскую экономику».
Парадниекс пояснил, что принципиально не использует лифты нигде и никогда, поскольку Латвия частично закупает электроэнергию в России, сообщает «Национальная служба новостей».
Вместе с тем он не сообщил, отказался ли он назло России от других благ цивилизации, например, от газа, который также закупается в РФ.
Отмечается, что Парадниекс входит в число организаторов шествия ветеранов СС, которое проходит в Риге ежегодно 16 марта.
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