Латвийский депутат назвал русскоязычных жителей страны «вшами»

Депутат сейма Латвии Эдвин Шноре назвал русскоязычных жителей Латвии «вшами», которых не получается выгнать из страны.

Свое мнение он выразил в печатной версии местного издания, пожаловавшись на русификацию Латвии.

«Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», - написал латвийский политик, добавив, что русскоговорящие уезжают из Латвии не в том объеме, как хотели бы этого латыши.

В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные, сообщает Lenta.ru.