Латвийский депутат назвал русскоязычных жителей страны «вшами»
Депутат сейма Латвии Эдвин Шноре назвал русскоязычных жителей Латвии «вшами», которых не получается выгнать из страны.
Свое мнение он выразил в печатной версии местного издания, пожаловавшись на русификацию Латвии.
«Как в свое время сказал министр общественных дел Альфред Берзиньш, если единожды впустишь русскую вошь в шубу, обратно ее уже не вынешь», - написал латвийский политик, добавив, что русскоговорящие уезжают из Латвии не в том объеме, как хотели бы этого латыши.
В Латвии проживают два миллиона человек, около 40 процентов которых — русскоязычные, сообщает Lenta.ru.
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