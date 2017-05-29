Латвийский актер Ивар Калныньш попал в «черный список» Украины

Известный латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.

Как уточняется на портале, Калныньш «незаконно пересек границу Украины» и посетил Крымский полуостров, где сыграл в спектакле «Мастер и Маргарита».

Ранее в «черный список» Украины были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, а также путешественник Федор Конюхов.

Уже более 40 российских исполнителей не смогут въехать на Украину за посещение Крымского полуострова. Запрет будет действовать три года.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
События: политика
Следующая новость Число жертв урагана в Москве достигло 11 человек

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО