Латвийский актер Ивар Калныньш попал в «черный список» Украины
Известный латвийский актер театра и кино Ивар Калныньш внесен в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» за посещение Крыма.
Как уточняется на портале, Калныньш «незаконно пересек границу Украины» и посетил Крымский полуостров, где сыграл в спектакле «Мастер и Маргарита».
Ранее в «черный список» Украины были внесены российские артисты Диана Гурцкая, Юрий Лоза, Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Стас Пьеха, Бьянка, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, певица Нюша, а также путешественник Федор Конюхов.
Уже более 40 российских исполнителей не смогут въехать на Украину за посещение Крымского полуострова. Запрет будет действовать три года.
Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает «РИА Новости».
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