Латвийские библиотекари будут следить за читателями

Полиция безопасности Латвии попросила библиотекарей быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламской литературой.

Согласно европейскому опыту, радикально настроенные люди интересующую информацию чаще всего находят в пунктах бесплатного доступа к интернету, включая библиотеки.

Анализируя события в Европе и ситуацию в Латвии, латвийская полиция пришла к выводу, что похожие тенденции, хоть и в меньшей степени, но могут наблюдаться и в балтийской республике.

Поэтому в спецслужбе разработали список признаков, который поможет опознать радикала.

Так, согласно памятке, радикалы проявляют повышенный интерес к исламу, в том числе к террористическим организациям, выражают открытую поддержку террористам, их организациям, особенно «Исламскому государству» (запрещена в РФ), просматривают в интернете материалы, содержащие насилие, особенно казни, проводимые террористами, изучают инструкции по совершению террористических актов, а также проявляют интерес к территориям, контролируемым террористическими организациями.

Латвийским библиотекарям советуют зафиксировать персональные данные посетителя и проинформировать об этом Полицию безопасности, сообщает «РИА Новости».