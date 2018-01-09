Латвийские библиотекари будут следить за читателями
Полиция безопасности Латвии попросила библиотекарей быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламской литературой.
Согласно европейскому опыту, радикально настроенные люди интересующую информацию чаще всего находят в пунктах бесплатного доступа к интернету, включая библиотеки.
Анализируя события в Европе и ситуацию в Латвии, латвийская полиция пришла к выводу, что похожие тенденции, хоть и в меньшей степени, но могут наблюдаться и в балтийской республике.
Поэтому в спецслужбе разработали список признаков, который поможет опознать радикала.
Так, согласно памятке, радикалы проявляют повышенный интерес к исламу, в том числе к террористическим организациям, выражают открытую поддержку террористам, их организациям, особенно «Исламскому государству» (запрещена в РФ), просматривают в интернете материалы, содержащие насилие, особенно казни, проводимые террористами, изучают инструкции по совершению террористических актов, а также проявляют интерес к территориям, контролируемым террористическими организациями.
Латвийским библиотекарям советуют зафиксировать персональные данные посетителя и проинформировать об этом Полицию безопасности, сообщает «РИА Новости».
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии