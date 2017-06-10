Латвийская теннисистка победила в турнире «Ролан Гаррос»

Теннисистка из Латвии Елена Остапенко победила в «Ролан Гаррос» - втором в сезоне турнире Большого шлема.

В финале 20-летняя спортсменка в трех сетах поборола румынскую теннисистку Симону Халеп со счетом 4:6, 6:4, 6:3. Представительница Латвии, которая занимает 47-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, впервые за свою профессиональную карьеру победила в турнире Большого шлема, сообщает RT.

Личной победой для российского путешественника Федора Конюхова стал полет вокруг Земли, совершенный им летом 2016 года. В ходе полета он установил тройной мировой рекорд, поднявшись на максимальную высоту, преодолев на шаре большое расстояние и совершив путешествие за короткий промежуток времени - 11 дней 4 часа и 20 минут. В память о полете сохранилась рамка с фрагментом воздушного шара, которую может приобрести любой желающий. Этот сувенир-талисман поможет преодолеть все препятствия на пути к достижению личной цели.