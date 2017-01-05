Латвийская железная дорога оштрафована за надписи на русском языке

На табло новой железнодорожной станции в Елгаве использовались надписи на русском языке, что является нарушением действующего законодательства страны. Так Центр государственного языка Латвии обосновал наложение штрафа на предприятие «Латвийская железная дорога».

«Нарушен 21 пункт закона о государственном языке, где говорится, что госучреждения должны предоставлять обществу информацию только на государственном языке», — цитирует заявление Центра РИА «Новости».

Как пояснили в организации, надписи на других языках допустимы на туристических объектах международного уровня, например, на Рижской станции, куда прибывают туристы из других стран. К железнодорожной станции в Елгаве это не относится.

Закон предусматривает штраф за подобное нарушение в размере от 35 до 140 евро.