Латвия заявила о российском военном корабле у своей границы
Вооруженные силы Латвии заявили о прохождении российского военного вспомогательного корабля класса «Бира» в нескольких километрах от территориальных вод страны.
Как уточняется в сообщении, латвийские военные заявили об обнаружении российского корабля в десяти милях от границы Латвии, в эксклюзивной экономической зоне республики.
По данным местных СМИ, 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя вооруженных сил РФ «Су-24» и «Ан-26». Об этом сообщает «Интерфакс».
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