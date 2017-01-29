Латвия заявила о российском военном корабле у своей границы

Вооруженные силы Латвии заявили о прохождении российского военного вспомогательного корабля класса «Бира» в нескольких километрах от территориальных вод страны.

Как уточняется в сообщении, латвийские военные заявили об обнаружении российского корабля в десяти милях от границы Латвии, в эксклюзивной экономической зоне республики.

По данным местных СМИ, 25 января патрульные самолеты НАТО заметили над Балтийским морем вблизи внешних границ территориальных вод Латвии два истребителя вооруженных сил РФ «Су-24» и «Ан-26». Об этом сообщает «Интерфакс».

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