Латвия задумалась о выдворении российских дипломатов

Власти Латвии обсуждают вопрос выдворения из страны одного или нескольких российских дипломатов.

По словам официального представителя МИД страны Гинтса Егерманиса, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией и другими странами Евросоюза. В то же время Латвия не обирается отзывать из России своего посла Мариса Риекстиньша, передает РИА «Новости».

Ранее Лондон выдворил 23 российских дипломата и получил от Москвы зеркальный ответ. Британские власти стремятся убедить своих союзников в Европе последовать их примеру.

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