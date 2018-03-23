Латвия задумалась о выдворении российских дипломатов
Власти Латвии обсуждают вопрос выдворения из страны одного или нескольких российских дипломатов.
По словам официального представителя МИД страны Гинтса Егерманиса, это будет сделано в знак солидарности с Великобританией и другими странами Евросоюза. В то же время Латвия не обирается отзывать из России своего посла Мариса Риекстиньша, передает РИА «Новости».
Ранее Лондон выдворил 23 российских дипломата и получил от Москвы зеркальный ответ. Британские власти стремятся убедить своих союзников в Европе последовать их примеру.
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