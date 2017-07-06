Латвия выдала россиянина по запросу США

Власти Латвии эстрадировали в США гражданина России Юрия Мартышева, задержанного по запросу Департамента юстиции США, сообщили в посольстве РФ в Латвии.

По данным российского ведомства, Мартышеву вменяется совершение киберпреступлений в соответствии с законодательством США.

В дипмиссии ТАСС сообщили, что посольство подключилось к решению этого вопроса сразу после получения информации о задержании российского гражданина.

Мартышев обвиняется в разработке вредоносного программного обеспечения, которое использовалось для осуществления кибератак на крупные американские предприятия.

На данный момент россиянин находится в американской тюрьме в пригороде Вашингтона.

В российском диппредставительстве отметили, что «рассматривают данный арест как очередной случай похищения российского гражданина американскими властями в нарушение двустороннего соглашения о взаимной правовой помощи по уголовным делам».

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