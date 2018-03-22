Латвия отменила обучение на русском языке в школах
Обучение во всех школах Латвии будет переведено на латышский язык. Соответствующее решение принял в окончательном чтении Сейм Латвии.
Теперь его предстоит одобрить президенту.
По словам премьер-министра страны Мариса Кучинскиса, переход школ на государственный язык обучения необходим.
Он также подчеркнул, что эта мера не говорит о дискриминации нацменьшинств.
Согласно принятому закону, до 1 сентября 2021 года дошкольное обучение будет билингвальным, а в начальной школе с первого по шестой классы будет доступно три модели двуязычного обучения. С седьмого по девятый классы 80 процентов предметов будут преподаваться на латышском языке, а с 10 по 12 классы обучение будет идти только на латышском языке, сообщает «РИА Новости».
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