Латвия отказалась принять дополнительные силы НАТО

Латвийские власти отказались увеличить военное присутствие НАТО на территории государства, заявил госсекретарь Министерства обороны страны Янис Гарисонс.

Комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что организация не собирается размещать дополнительные силы в Балтии, Гарисонс отметил, что Латвия не готова пойти на увеличение военного присутствия НАТО из-за ограничений инфраструктуры.

Кроме того, он подчеркнул, что в нынешней ситуации сил альянса в стране достаточно.

«В то же время мы, разумеется, работаем над вопросом о размещении сил НАТО в случае кризиса в регионе, а также над имеющимися проектами», — цитирует «РИА Новости» слова Гарисонса.