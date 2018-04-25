Латвия отказалась принять дополнительные силы НАТО
Латвийские власти отказались увеличить военное присутствие НАТО на территории государства, заявил госсекретарь Министерства обороны страны Янис Гарисонс.
Комментируя слова генсека альянса Йенса Столтенберга о том, что организация не собирается размещать дополнительные силы в Балтии, Гарисонс отметил, что Латвия не готова пойти на увеличение военного присутствия НАТО из-за ограничений инфраструктуры.
Кроме того, он подчеркнул, что в нынешней ситуации сил альянса в стране достаточно.
«В то же время мы, разумеется, работаем над вопросом о размещении сил НАТО в случае кризиса в регионе, а также над имеющимися проектами», — цитирует «РИА Новости» слова Гарисонса.
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