Латвия отгородится от Белоруссии забором

Латвия построит забор на границе с Белоруссией для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщил начальник государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.

По его словам, строительство ограждения начнется в 2018 или 2019 году.

Пограничник уточнил, что общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта. Он также отметил, что в строительстве будет использовано не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.

В 2015 году Латвия решила возвести на границе с Россией заграждение длиной 90 километров. К настоящему времени построено около 23 километров забора, передает ТАСС.