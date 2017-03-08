Латвия отгородится от Белоруссии забором
Латвия построит забор на границе с Белоруссией для борьбы с нелегальными мигрантами, сообщил начальник государственной службы пограничной охраны республики Нормундс Гарбарс.
По его словам, строительство ограждения начнется в 2018 или 2019 году.
Пограничник уточнил, что общая длина забора станет известна по завершению подготовительной стадии проекта. Он также отметил, что в строительстве будет использовано не менее трех вариантов конструкции ограждения, включая металлическую и колючую проволоку.
В 2015 году Латвия решила возвести на границе с Россией заграждение длиной 90 километров. К настоящему времени построено около 23 километров забора, передает ТАСС.
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