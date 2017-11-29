Латвия в 2018 году запустит ракету в космос

Латвия намерена запустить первую космическую ракету в честь 100-летия независимости республики, заявил конструктор ракет Андрей Путитис.

По его словам, специалисты латвийского научного центра ZINOO планируют запустить ракету, которая во время испытаний полетит вверх на 50 километров, а потом и на 100 километров, что является границей космоса.

«Сейчас мы запускаем маленькие ракеты, которые выглядят как игрушки. Мы первые, кто вообще делает такого вида ракеты. Мы единственные сертифицированные специалисты в регионе Балтии, которым разрешено изготавливать высокомощные ракеты», — цитирует «РИА Новости» слова Путитиса.

На сегодняшний день построить ракету, которая может преодолеть барьер в 100 километров по вертикали, могут только в 19 странах мира, подчеркнули в ZINOO.

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