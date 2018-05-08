В Латвии запретили шествие «Бессмертного полка»

Власти латвийской Юрмалы отказали организаторам памятной акции «Бессмертный полк» в ее проведении.

По словам организатора мероприятия Яниса Кузинса, городская дума объяснила отказ нарушением сроков подачи заявки на проведение акции. Однако он уверен, что причина надуманная, заявка подавалась в установленный законом срок.

Кузинс назвал решение думы политическим и заявил, что в ближайшее время обжалует его. «Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменен», - сказал он ТАСС.