В Латвии запретили шествие «Бессмертного полка»
Власти латвийской Юрмалы отказали организаторам памятной акции «Бессмертный полк» в ее проведении.
По словам организатора мероприятия Яниса Кузинса, городская дума объяснила отказ нарушением сроков подачи заявки на проведение акции. Однако он уверен, что причина надуманная, заявка подавалась в установленный законом срок.
Кузинс назвал решение думы политическим и заявил, что в ближайшее время обжалует его. «Надеюсь, что заседание суда состоится уже завтра и этот отказ будет отменен», - сказал он ТАСС.
Следующая новость Новым премьером России стал Дмитрий Медведев
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии