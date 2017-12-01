В Латвии задержаны россияне из «черного списка»

Латвийские пограничники задержали троих граждан России, прибывших в республику для организации и проведения первого в Балтии международного турнира по страйкболу, сообщила пресс-секретарь Государственной службы пограничной охраны Кристине Петерсоне.

По ее словам, россияне были задержаны на основании включения их в «черный список» лиц, которым запрещен въезд на территорию Латвии. Они будут депортированы из страны.

Граждане России были задержаны во время иммиграционного контроля в международном рейсовом автобусе, который следовал из Санкт-Петербурга в Ригу.

Ранее глава Латвийской ассоциации игроков эирсофт Дмитрий Медведев сообщил, что задержанные россияне помогали ассоциации в организации турнира, который должен был состояться 2 декабря в Риге при участии команд из Латвии, Эстонии, Литвы, Финляндии и России, сообщает ТАСС.

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