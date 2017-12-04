В Латвии требуют признать российские СМИ иноагентами
Представители Латвийской социал-демократической рабочей партии требуют признать российские телеканалы, ведущие вещание на территории республики, иностранными агентами.
По их мнению, российские телеканалы ведут деятельность, направленную на подрыв идей НАТО и Евросоюза.
Кроме того, националисты призвали Министерство экономики Латвии повысить цены на вещание на русском языке, сообщает «Национальна служба новостей».
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