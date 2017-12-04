В Латвии требуют признать российские СМИ иноагентами

Представители Латвийской социал-демократической рабочей партии требуют признать российские телеканалы, ведущие вещание на территории республики, иностранными агентами.

По их мнению, российские телеканалы ведут деятельность, направленную на подрыв идей НАТО и Евросоюза.

Кроме того, националисты призвали Министерство экономики Латвии повысить цены на вещание на русском языке, сообщает «Национальна служба новостей».