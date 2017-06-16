В Латвии за русскую речь оштрафован директор школы
В латвийском городе Лиепая директора местной школы оштрафовали за использование на выпускном вечере русского языка.
Директор признал свою вину, сообщает Life.ru.
Часть вечера для школьников директор провел на латышском, но потом перешел на русский.
В ходе проверок подобные нарушения были обнаружены в пяти школах из 16.
Также власти Латвии подумывают о том, чтобы поднять штрафы за использование русского языка в стране.
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