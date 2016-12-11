В Латвии предложили выдворить из страны нелояльных русскоговорящих граждан

Националисты Латвии приняли новую резолюцию. Члены объединения «Все для Латвии» считают, что нелояльное русскоговорящее население должно выехать из страны.

В качестве резолюции конгресса был утвержден документ «О сплочении общества и попытках русификации Латвии». Участники мероприятия заявили, что Россия увеличивает присутствие в Латвии и ему необходимо противостоять, сообщает Regnum. В частности, в медипространстве Латвии увеличивается частота использования русского языка.

Движение «Все для Латвии» призывает к созданию национальной и латышской Латвии. Для этого сторонники организации предлагают ужесточить правила въезда для русскоговорящих граждан и применять строгие меры к тем, кто не поддерживает идею национальной Латвии.