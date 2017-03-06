В Латвии предложили повысить минимальный возраст занятия проституцией
МВД Латвии выступило с инициативой повышения минимального возраста, по достижении которого женщины могут на легальных основаниях оказывать сексуальные услуги.
В настоящее время он составляет 18 лет. В ведомстве считают, что его следует поднять до 25 лет, передает агентство URA.RU. По мнению авторов инициативы, это будет сигнализировать молодежи о том, что можно зарабатывать на жизнь нормальными видами деятельности.
Занятие проституцией в Латвии не запрещено законодательством, однако сопровождается некоторыми ограничениями. Помимо совершеннолетия, от жриц любви требуется справка о состоянии здоровья, а оказывать сексуальные услуги они должны только в собственном или арендованном жилье.
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