МИД Латвии получил ноту от ОАЭ из-за хиджаба посла
МИД ОАЭ направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству Латвии в связи с инцидентом, произошедшим в международном аэропорту Риги.
Согласно сообщению МИД Латвии, ОАЭ направили ноту из-за проявления неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани.
Как утверждается в ноте, когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Представитель дипмиссии ОАЭ согласилась сделать это только в присутствии женщин. В итоге, сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии.
Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Риге открылось 9 февраля, сообщает «РИА Новости».
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