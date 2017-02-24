МИД Латвии получил ноту от ОАЭ из-за хиджаба посла

МИД ОАЭ направил ноту протеста внешнеполитическому ведомству Латвии в связи с инцидентом, произошедшим в международном аэропорту Риги.

Согласно сообщению МИД Латвии, ОАЭ направили ноту из-за проявления неуважения к новому послу Ханане Халфане Обайде Али аль-Мадани.

Как утверждается в ноте, когда посол прибыла в Ригу, работники аэропорта потребовали, чтобы она сняла традиционную мусульманскую одежду и хиджаб. Представитель дипмиссии ОАЭ согласилась сделать это только в присутствии женщин. В итоге, сотрудники аэропорта не только не представили такой возможности, но и позволили себе оскорбительные комментарии.

Посольство Объединенных Арабских Эмиратов в Риге открылось 9 февраля, сообщает «РИА Новости».