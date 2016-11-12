В Латвии почтили память легионеров Ваффен СС

В Латвии празднование Дня Лачплесиса превратилось в манифестации националистов.

В городке Лестене в 100 километрах от Риги во время марша рядом с латвийским государственным флагом был замечен черно-красный флаг «Правого сектора» (запрещена в РФ).

Кроме того, присутствовавшие почтили память нескольких сотен легионеров Ваффен СС, похороненных на местном кладбище.

В Риге демонстранты выкрикивали лозунги «Латвия для латышей», что неприемлемо для государства, являющегося членом Европейского союза.

По словам правозащитника Александра Гапоненко, которые приводит НТВ, финансируется это мероприятие из государственного бюджета.

Лачплесис является главным героем древнего латвийского эпоса и в переводе с латышского языка означает «разрывающий медведя». Образ Лачплесиса олицетворяет величие народа, его героизм. Символизирует отвагу человека, очищающего землю от захватчиков.