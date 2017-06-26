В Латвии опасаются выбрать пророссийского президента
Латвийский евродепутат Роберт Зиле высказался против избрания главу государства путем народного голосования.
Он пояснил, что в таком случае, пост президента может занять человек «благоприятный для Кремля». Зиле отметил, что данной позиции придерживается представляемое им Национальное объединение, которое является правящим, сообщает «Парламентская газета».
В настоящее время президента Латвии выбирают члены сейма. С идеей всенародных выборов ранее выступил нынешний глава государства Раймонд Вейонис. Он предлагал провести голосование уже в 2019 году.
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