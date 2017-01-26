В Латвии объяснили укрепление безопасности наличием «бродящего рядом волка»
Латвия продолжит укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, несмотря на отсутствие опасности военного вторжения в 2017 году, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.
- Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке - как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны, - приводит «Интерфакс» слова Ринкевича.
Он также отметил, что в глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку, отметив, что это могут быть вызовы, связанные с борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата.
- Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой, - пояснил глава МИД Латвии.
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