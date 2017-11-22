В Латвии обрадовались лишению россиян медалей ОИ-2014

Руководитель Федерации бобслея и скелетона Латвии Зинтис Экманис поддержал решение Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении золотой медали Олимпиады-2014 в Сочи российского скелетониста Александра Третьякова.

«Мы этого ожидали. Тем, кто хоть что-то понимает в спорте, и так было понятно, что Мартинс Дукурс и латвийские бобслеисты —чемпионы Сочи-2014. Сейчас это просто официально подтвердили», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее сообщалось, что наряду с Третьяковым бронзовой награды ОИ-2014 лишилась скелетонистка Елена Никитина. МОК пожизненно отстранил спортсменов от участия в международных соревнованиях.

В результате принятого комитетом решения Россия перестала быть лидером по количеству медалей, завоеванных на Олимпиаде в Сочи.

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