В Латвии нашли мертвой главу налоговой службы

Гендиректор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле найдена мертвой, сообщили в пресс-службе полиции.

«Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаки насильственной смерти не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы, передает «РИА Новости».

Илзе Цируле заняла пост директора СГД Латвии 14 ноября 2016 года. Женщине было 53 года, у нее остались супруг и двое детей.

Новости по теме
Теги:
События: общество
Следующая новость Электричка Дмитров-Москва задержалась из-за травмирования пешехода

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО