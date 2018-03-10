В Латвии нашли мертвой главу налоговой службы

Гендиректор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле найдена мертвой, сообщили в пресс-службе полиции.

«Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства», - говорится в сообщении.

По предварительной информации, признаки насильственной смерти не обнаружили. Назначены судебно-медицинские экспертизы, передает «РИА Новости».

Илзе Цируле заняла пост директора СГД Латвии 14 ноября 2016 года. Женщине было 53 года, у нее остались супруг и двое детей.