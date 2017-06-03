В Латвии начались ежегодные учения НАТО

В Латвии начались учения НАТО, в которых примут участие более 2 тысяч человек из восьми стран. Они продлятся до 15 июня.

Объединенные учения сухопутных и воздушных сил под командованием США в Европе проходят ежегодно. В этом году в них примут участие военные из Латвии, Литвы, Италии, Норвегии, Великобритании, Польши, Словакии и США.

В минобороны Латвии сообщают, что цель учений - усовершенствовать стабильность и безопасность в регионе, улучшить взаимодействие между силами стран НАТО, пишет РИА Новости.

По плану альянса, в этом году на территории Балтии пройдут не менее 16 учений. Последние из них состоялись 17 по 30 апреля 2017 года. В них участвовали военнослужащие из Латвии, США, Болгарии, Эстонии, Канады, Литвы, Великобритании, Люксембурга, Румынии, Словакии, Германии и Швеции.