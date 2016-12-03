МВД Латвии может исключить Андрея Кураева из «черного списка»
Протодиакон РПЦ Андрей Кураев, внесенный в черный список Латвии, может быть из него исключен. 26 ноября Кураев прилетел в столицу Латвии для участия в философской дискуссии "Поговорим о душе" и его развернули на границе.
Возможность исключения Кураева из «черного списка» рассматривает сейчас министерство внутренних дел республики. Всего в этом списке находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян.
Въезд на территорию Латвии закрыт Иосифу Кобзону, Олегу Газманову, Валерии, Ивану Охлобыстину, Дмитрию Певцову и Михаилу Пореченкову, сообщает ТАСС.
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