В Латвии иностранцам запретят работать в вузах

Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис требует запретить иностранным преподавателям, не владеющим латышским языком, работать в вузах страны.

По словам учредителя партии «Движение «за!», экс-министра благосостояния республики Илзе Винькеле, она настаивала на поправках к закону, предусматривающих лояльность к иностранным специалистам, однако ее инициатива была отклонена.

Уточняется, что Винькеле предлагала, чтобы на академических должностях избираемому персоналу в первые два года не применялось требование знать государственный язык на высшем уровне.

«Комиссия Сейма по образованию и науке решила закрыть дверь иностранным преподавателям, которые хотели бы здесь работать», —заявила чиновница.

В свою очередь, профессор Латвийского университета, один из ведущих мировых специалистов по квантовым компьютерам Андрис Амбайнис выразил сожаление решением властей Латвии, отметив, что в Сейме страх перед несуществующей угрозой латышскому языку превалирует над желанием улучшить высшее образование, сообщает «РИА Новости».

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