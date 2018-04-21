Суд Латвии арестовал защитника русских школ

Латвийский суд арестовал лидера Штаба защиты русских школ Александра Гапоненко, который подозревается в организации «деятельности, направленной против независимости страны».

Об этом РИА «Новости» рассказал общественный деятель Владимир Линдерман. Гапоненко является противником перевода школ нацменьшинств на латышский язык обучения.

«Суд определил меру пресечения для Александра Гапоненко — арест. Его повезли в Рижскую центральную тюрьму», - сообщил Линдерман.

23 марта в Латвии утвердили поправку к закону «Об образовании», согласно которому все школы страны будут переведены на государственный язык обучения до 2022 года. В Латвии живут около 2 млн человек, среди них 40 % - русскоязычные.