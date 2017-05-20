Латиноамериканские страны приобретут у России самолеты-амфибии Бе-200
Несколько латиноамериканских стран выразили желание приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200.
Об этом рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, который возглавлял делегацию из России на оборонной выставке в Лимме.
РИА Новости цитирует Пунчука: «Этот самолет предназначен для борьбы с пожарами и подойдет тем странам Латинской Америки, где имеется опасность их возникновения». Он добавил, что переговоры с латиноамериканскими государствами затруднительны в силу сложного экономического положения в ряде этих стран.
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