Латиноамериканские страны приобретут у России самолеты-амфибии Бе-200

Несколько латиноамериканских стран выразили желание приобрести у России самолеты-амфибии Бе-200.

Об этом рассказал замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук, который возглавлял делегацию из России на оборонной выставке в Лимме.

РИА Новости цитирует Пунчука: «Этот самолет предназначен для борьбы с пожарами и подойдет тем странам Латинской Америки, где имеется опасность их возникновения». Он добавил, что переговоры с латиноамериканскими государствами затруднительны в силу сложного экономического положения в ряде этих стран.