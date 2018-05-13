Lamborghini папы Римского с его автографом ушел с молотка

Машина Lamborghini Huracan, собственником которой являлся папа Римский Франциск, с автографом понтифика была продана на аукционе Sothebyʼs за 715 тыс. евро.

Вырученные деньги передадут самому главе католической церкви, передает Meduza. Ранее он заявлял, что передаст их на благотворительность – средства перечислят в четыре фонда.

Автомобиль был подарен Франциску компанией Lamborghini в ноябре 2017 года. Его подогнали к зданию Апостольского дворца в Ватикане, где находится резиденция понтифика. Машина оформлена в традиционных цветах Ватикана – автомобиль выкрашен в белый цвет, а на капоте и крыше нарисованы золотые полосы.